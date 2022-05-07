В последнее время в России неоднократно, в том числе в рамках международных мероприятий, высказывали мнения о деятельности в Азербайджане центров, якобы проводящих научные исследования по биологическому оружию при финансовой поддержке третьих стран. Данные высказывания, выдвинутые без каких-либо фактов, вызывают определенное беспокойство среди общественности нашей республики.

Об этом говорится в сообщении департамента по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ).

«В связи с этим отмечаем, что в Азербайджане никогда не функционировали подобные научные центры, не проводились какие-либо исследования, которые могли бы нанести вред здоровью населения страны или граждан соседних государств. Вызывает сожаление, что такая информация, не подтвержденная азербайджанской стороной, озвучивается на международных мероприятиях, в том числе в такой авторитетной организации, как ООН.

Также, исходя из партнерских отношений, мы выражаем готовность к расследованию конкретных фактов в случае предоставления их противоположной стороной», — говорится в сообщении.