Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс находился в Турции и посещал Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами. Об этом говорится в заявлении представителя Чубайса.

«Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — сказал представитель.

Он также опроверг сообщения о том, что ранее Чубайс находился в Италии. «Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», — добавил представитель бывшего чиновника.

Комментируя появление Telegram-канала, который, как заявляют его авторы, создала «команда Чубайса», собеседник агентства заявил, что ни сам Чубайс, ни его окружение не ведут «никакой медийной деятельности, не создавали никаких информационных ресурсов, Telegram-каналов и любых других СМИ».