В поселке Суговушан стартовала регата «Кубок Президента-2022» по гребле на байдарках и каноэ.

Первые международные соревнования на освобожденных территориях посвящены 99-летию со дня рождения Гейдара Алиева, сообщает Apasport.az.

На соревновании присутствуют министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации гребли на каноэ и гребле Азербайджана Вугар Ахмедов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, ветераны Отечественной войны, официальные лица различных федераций и другие гости.

В регате, организованной на Суговушанском водохранилище, участвуют более 100 спортсменов из Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Турции и Грузии.

Они будут соревноваться на дистанциях 200 и 500 метров среди подростков и молодежи на байдарках-одиночках, одноместных и двухместных байдарках.

Регата, начавшаяся в 11:00, завершится соревнованиями по академической гребле, которые пройдут 7 мая в Мингячевире.