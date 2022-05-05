Возможности США по доставке оружия Украине «неисчерпаемы», заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — сказал Прайс.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления из РФ о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться российскими военными законными целями. Накануне глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину, будет уничтожаться.

Прайс заявил, что США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их.

Представитель госдепа добавил, что в контексте переговоров РФ и Украины США хотят укрепить позиции Киева. «Наша цель — укрепить позиции Украины за переговорным столом, пока мы устанавливаем цену за действия Российской Федерации», — сказал Прайс.