Вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей в израильском городе Эльад. По предварительным данным, погибли три человека, несколько серьезно пострадали.

Как пишет 5 мая газета Time of Israel, по меньшей мере один из раненых находится в критическом состоянии, в результате инцидента пострадали до девяти человек.

О погибших сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом». По данным СМИ, 40-летний мужчина напал на прохожих с топором или мачете. Жителям города предписано покинуть улицы и оставаться в дома.

