Россия может нанести ядерный удар только в том случае, если удар будет нанесен по ней. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Радио «КП» в четверг.

— Если нам наносят ядерный удар, мы отвечаем. Это только в рамках обороны, — сказал Володин.

Он напомнил, что единственная страна, которая применила ядерное оружие – Соединенные Штаты Америки.

— От них всего ждать можно. Они взяли и разбомбили мирные города – Хиросиму и Нагасаки. У них это в концепции заложено – право на превентивный удар. Нам бояться надо их. Что касается Российской Федерации, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар, — заявил Володин.