Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в заседании «круглого стола» министров на тему «Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество для энергетической безопасности, диверсификации и перехода к зеленой энергетике» в столице Болгарии Софии.

Как сообщили в Министерстве энергетики, выступая на церемонии открытия, министр обратил внимание на энергетический диалог с Европейским Союзом после встречи президента Ильхама Алиева с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон в феврале этого года. Он сообщил, что основными направлениями энергетического диалога являются декарбонизация энергетического сектора, энергопереход, энергоэффективность, расширение Южного газового коридора для дополнительного экспорта в Европу газа, в том числе водорода, производство и экспорт других видов «зеленой энергии».

Было отмечено, что Южный газовый коридор за короткий период времени доказал свою стратегическую важность, обеспечив европейских потребителей бесперебойным и выгодным природным газом в период энергетического кризиса, и Азербайджан полон решимости и впредь играть роль надежного поставщика энергии как для региона, так и для Европы: «На сегодняшний день посредством ТАР в Европу транспортировано 11,6 млрд кубометров газа. За первые четыре месяца текущего года в Европу было поставлено 3,5 млрд. кубометров азербайджанского газа – 3,1 млрд. кубометров в Италию, 0,3 млрд. кубометров в Грецию и 0,1 млрд. кубометров в Болгарию. При нынешних темпах экспорта наши поставки газа в Европу к концу года превысят 10 млрд. кубометров».

Министр также рассказал о планах Азербайджана по декарбонизации и переходу на «зеленую энергию» и реализуемых проектах.