Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению работ по благоустройству, реконструкции и строительству в Центральном ботаническом саду.

Согласно распоряжению, Исполнительной власти города Баку выделяется 25 миллионов манатов из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана, для проведения работ по благоустройству, реконструкции и строительству в Центральном ботаническом саду.