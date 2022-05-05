Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению работ по благоустройству, реконструкции и строительству в Центральном ботаническом саду.
Согласно распоряжению, Исполнительной власти города Баку выделяется 25 миллионов манатов из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана, для проведения работ по благоустройству, реконструкции и строительству в Центральном ботаническом саду.
Надеюсь, он не превратится в бетонный плац, как это случилось с бывшим парком Дзержинского… Конечно, ботсад нуждается в некоторой реконструкции и деньги на это, несомненно, нужны. Очень хотелось бы, чтобы он стал английским парком, сохранив всю свою научную ценность и пользу… К сожалению, в Баку таких парков на данный момент нет.