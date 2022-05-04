Украина и Россия договорились об установлении режима прекращения огня с 5 по 7 мая на территории «Азовстали». Защитники Мариуполя используют это время, чтобы подготовить гражданских и местность к эвакуации.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

«Это время нужно нашим военным там, чтобы достать женщин и детей из-под завалов и из подвалов, и передать их на эвакуацию. Россияне минируют все подходы к «Азовстали», поэтому еще нужно время на разминирование, чтобы автобусы могли добраться до места эвакуации», — заявила Верещук.

По словам министра по вопросам реинтеграции, сейчас речь идет именно об эвакуации гражданских. Украинская сторона передала список раненых военных, однако согласовать их вывоз пока не удалось.

Эвакуация, как отметила Верещук, возможна лишь при соблюдении устойчивого прекращения огня, в связи с чем она надеется, что договоренности сработают.