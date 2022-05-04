В Азербайджан вывезены трое несовершеннолетних детей погибших в Харькове граждан страны Махмудова Эмина Забит оглу и его супруги Махмудовой Людмилы — Махмудова Рената 2007 г. р., Махмудов Давид 2010 г. р. и Махмудова Даяна 2017 г. р.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Являющиеся гражданами Азербайджанской Республики дети после гибели родителей были перевезены знакомыми на территорию Российской Федерации.

Дети получат необходимую юридическую, медицинскую, социальную и психологическую помощь, они будут переданы приемным родителям, после чего продолжится работа по их социальной реабилитации.