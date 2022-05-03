Грузинские священнослужители отправятся в Карабах.

С данным заявлением на мероприятии по случаю Рамазана в Марнеули выступил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.

Видит будет организован в ближайшее время, уточняет «Репорт».