Грузинские священнослужители отправятся в Карабах.
С данным заявлением на мероприятии по случаю Рамазана в Марнеули выступил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.
Видит будет организован в ближайшее время, уточняет «Репорт».
Грузинские священнослужители отправятся в Карабах.
С данным заявлением на мероприятии по случаю Рамазана в Марнеули выступил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.
Видит будет организован в ближайшее время, уточняет «Репорт».
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