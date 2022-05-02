Президент Украины Владимир Зеленский не имеет информации о том, происходили ли украинские спецоперации на территории России. Об этом он заявил в интервью греческому телеканалу ΕRΤ.

«Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что у нас есть полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Всё в рамках международно признанных границ. Другие действия мне неизвестны», — сказал Владимир Зеленский.

Также он сказал, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России.

«Люди не готовы. Никто из нас не готов… Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли? И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму. Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это», – сказал он.