Гендиректор агентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» сказал, что Великобритания настолько мала, что одной российской ракеты «Сармат» достаточно, чтобы утопить остров раз и навсегда.

Кроме того, уничтожить королевство, по словам Киселёва, можно и с помощью морского робота-беспилотника «Посейдон». «Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации», — сообщил Киселёв в телеэфире.

На графике в «Вестях недели» были показаны действия ракет и исчезающая территория Великобритании.

Пророссийские журналисты и блогеры отмечают, что российское государственное телевидение таким образом дважды «утопило» Великобританию.

Ранее со схожими сообщениями в адрес Великобритании выступил телеведущий Владимир Соловьёв. В беседе с главой Роскосмоса о новой ракете «Сармат-2» он сказал, что «один Сармат означает минус одну Великобританию».