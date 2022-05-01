Россия требует, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ участникам «неонацистских формирований» отпустить «удерживаемых ими гражданских лиц» и прекратить сопротивление. Об этом утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине», — сказал он. Лавров утверждает, что Зеленский таким образом может принести мир своей стране.