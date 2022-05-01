Известный российский певец Филипп Киркоров записал видео, в котором осудил «охотников на ведьм с альтернативной точкой зрения».

В нем он призвал не разжигать внутренние распри и вспомнил окопы Второй мировой войны, в которых были люди разных национальностей.

«Публичные люди обязаны сейчас объединять людей, а вы начинаете гнобить. Такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боритесь.

Маргарита Симоньян в одном из ТВ-шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег — Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен», — эмоционально заявил Киркоров.

