Власти Японии могут частично засекретить документацию по национальной обороне на фоне угроз со стороны Китая и России, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, принципы программы национальной обороны, которые находятся в открытом доступе, станут конфиденциальными. Они будут содержать информацию о возможности ответить на удар со стороны противников несмотря на то, что по Конституции Япония ведет исключительно оборонительную политику.

Отмечается, что это позволит Японии принимать конкретные решения при непредвиденных обстоятельствах, которые могут возникнуть, в том числе из-за программ ракетных и ядерных разработок Северной Кореи, а также действий Китая и России.