В Херсонской области российские военные похитили депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковило, заявила Каховская городская территориальная громада на своей странице в Facebook.

«19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игоря Анатольевича (1989 г. р.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас местонахождение Протоковило неизвестно.