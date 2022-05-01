Российские войска в Украине проводили наступление на Слобожанском направлении в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск, пишет УНИАН.

На Лиманском направлении ВС РФ вели наступление в направлении Александровки и Крымки, а на Попаснянском — проводил штурмовые действия на линии Новотошковское — Орехово и закреплялся на достигнутых рубежах, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, на Кураховском направлении противник при поддержке артиллерии пытается прорвать оборону защитников Украины на направлении Еленовка — Новомихайловка.

В Генштабе предупредили, что на Слобожанском направлении продолжается усиление ударной вражеской группировки. Противник стянул 300 единиц вооружения и военной техники, переброшены тысяча «мобилизованных» из захваченных частей Донецкой и Луганской областей.

«На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии соприкосновения. Враг пытается осуществлять авиационные удары и огневое артиллерийское поражение позиций наших войск…», — говорится в сообщении.