Иракская сторона должна в ближайшие дни начать процесс выплаты задолженности перед Ираном в энергетической сфере. Об этом заявил глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья Але Эсхаг, передает ТАСС.

«Согласно договоренностям, достигнутым между двумя странами, в течение следующих дней будет запущен процесс по оплате задолженности перед Ираном», — цитирует его агентство IRNA.

По его словам, «в случае с государственным сектором, речь в первую очередь идет об энергетической сфере». «Госсектор [Ирана] должен получить от Ирака $1 млрд», — добавил Але Эсхаг.

Он уточнил, что «также решается вопрос о выплате задолженности Ирака в размере $9 млрд перед частным сектором Ирана». «Система оплаты не представляет проблемы, и [средства] будут получены различными способами», — сказал глава торговой палаты.