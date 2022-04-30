Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

«Главное управление Государственной дорожной полиции МВД поздравляет наших соотечественников с наступающим праздником Рамазан, желает каждому участнику движения безопасной дороги!

Для обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание неприятных инцидентов в праздничные дни водители должны в первую очередь обращать внимание на исправность транспортных средств, пристегиваться ремнями безопасности, и следить за тем, чтобы были пристегнуты и пассажиры.

Настоятельно просим вас следовать правилам дорожного движения и безопасности», — говорится в сообщении.