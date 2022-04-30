В российском оборонпроме возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет. Из-за чего Москве приходится транспортировать их в Украину с других стратегических направлений, пишет Financial Times.

Как информирует издание, ссылаясь на слова одного из западных чиновников, дефицит вызван как «качеством их промышленной базы», так и санкциями, которые были введены против РФ из-за ее полномасштабного вторжение в Украину.

«Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты «Калибр» с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются», — описал ситуацию собеседник издания.

При этом, как рассказал другой источник FT, большинство российских ракетных атак на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе, а сами обстрелы носят «тупой, а не высокоточный» характер.

«Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются с пополнением высокоточных боеприпасов», — сказал чиновник.