ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Причиной стало внесение страной-хозяйкой Грецией технических дополнений в сценарий учений «с целью спекуляций на противоречиях между двумя странами». Военно-воздушные силы Турции потребовали изменить регламент, но их мнение не было учтено. В итоге Анкара решила не участвовать в учениях стран НАТО из-за манипуляций Греции.

При этом ранее греческие СМИ утверждали, что приглашение Турции аннулировали сами Афины из-за постоянных нарушений ее истребителями греческих воздушных границ.

Учения НАТО Tiger Meet пройдут в Греции с 9 по 22 мая.