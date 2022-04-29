Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно.

Как сообщает пресс-служба AZAL, начиная с 6 мая полеты по направлению Нахчыван-Гянджа-Нахчыван будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Стоимость авиабилета составит 60 манатов в одну сторону, включающая багаж (до 23 кг) и ручную кладь (до 10 кг).

В ближайшие дни билеты по этому направлению будут доступны на сайте авиакомпании www.azal.az.

Приобрести авиабилеты на рейсы по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван можно также в офисах продаж AZAL в Баку, Нахчыване и Сумгайыте.

В связи с началом выполнения полетов из Нахчывана в Гянджу и обратно, с 6 мая по вторникам и пятницам будут дополнительные рейсы на маршруте Баку-Нахчыван-Баку.