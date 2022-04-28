Первый канал заменил юмориста Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером» после того, как ведущий опубликовал пост с осуждением действий России.

Съемки «Сегодня вечером» несколько месяцев стояли на паузе, теперь же программа возвращается в эфир, но уже без Галкина, уехавшему в Израиль шоумену нашли замену.

Галкин вел программу последние пять лет, сначала в компании Юлии Меньшовой, потом один.

Кто заменит Галкина — «Первый канал» держит в секрете. По информации «Комсомольской правды», главными кандидатами на роль нового ведущего являются Дмитрий Борисов и Дмитрий Дибров.