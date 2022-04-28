Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск за последние несколько часов оставил ряд сообщений в приобретенной им социальной сети Twitter, которые вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

Миллиардер заявил, что хочет сделать Twitter максимально веселым и интересным. В одном из сообщений Илон Маск заявил, что его следующей покупкой станет компания Coca-Cola: «Затем я куплю Coca-Cola, чтобы вернуть в состав кокаин».

Интересно, что это явно шутливое заявление поставил под сомнение известный инсайдер Ice Universe, который заявил, что Coca-Cola попросту слишком дорогая компания для Илона Маска. Её рыночная капитализация составляет 285 млрд долларов. Это больше, чем состояние Маска.

В другом сообщении Илон Маск заявил, что собирается купить Mc’Donalds, чтобы наконец починить все эти автоматы с мороженым. После чего он ответил сам себе: «Слушай, я не могу творить чудеса».