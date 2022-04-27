Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России.

Об этом он написал в соцсети «Твиттер».

Моравецкий констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ. Накануне «Газпром» прекратил поставки газа вопреки действующему контракту.

«С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство», – заявил глава правительства.