Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев озвучил свои фантазии по поводу будущего Украины.

«Итогом нынешней политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — утверждает он.

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

Количество прибывших в Европу мигрантов из Украины составляет почти 5 миллионов, в скором времени их будет 10 миллионов, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его мнению, «Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис — рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев».

О том, почему украинцы были вынуждены покинуть свою страну, Патрушев, конечно же, говорить не стал.