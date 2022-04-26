Планируется, что во втором квартале 2022 года в Карабахе будет введен в эксплуатацию завод ПАО «КАМАЗ».

Об этом сказал вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в Баку, передает Trend.

По его словам, стороны продолжат работать над развитием торгово-экономического сотрудничества.

«В течение этого года Россия и Азербайджан проведут ряд мероприятий, которые затронут различные сферы деятельности. Необходимо продолжать активно работать в рамках МТК Север-Юг. Планируется завершить в четвертом квартале 2022 года реконструкцию погранперехода с российской стороны на границе с Азербайджаном, а также увеличить количество пропускных полос», — сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что в Азербайджане функционирует огромное количество российских компаний в ряде секторов.

«Также обсуждены вопросы налаживания совместного с Азербайджаном производства железнодорожных вагонов», — сказал Оверчук.

Как отметил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, российские компании представили 17 проектов для реализации в освобожденных от оккупации районах Карабаха и на востоке Зангезура.