Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщает «Рустави-2».

По информации телеканала, он получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили, и партия уже приняла решение.

Маргвелашвили стал президентом в 2013 году, будучи ставленником «Грузинской мечты». К концу своего срока в 2018 году он вышел из-под контроля правящей партии, а последнее время открыто поддерживал оппозицию.