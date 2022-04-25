Украинцы и грузины всегда были и будут братскими народами. Но это не касается правящей верхушки страны.

Об этом говорится в заявлении нардепа и главы украинской переговорной делегации Давида Арахамии.

«Грузины дерутся за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку. Они болеют за Украину и нашу победу в войне. Но не грузинская власть. И причина очень проста — главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, который тесно связан с российской политической верхушкой. Недавно опубликованные «пленки Иванишвили» подтверждают эти связи», — уверен он.

По словам Арахамии, грузинская власть полностью подчинена указаниям Кремля. Это, по мнению нардепа, и есть причина риторики привластных представителей Грузии о непризнании военных преступлений России против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции.

«Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по отношению к Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед», — уверяет чиновник.

Чтобы избежать последнего, Арахамия обратился к руководству Евросоюза и США по рассмотрению вопроса о введении санкций против Иванишвили и его активов на Западе.

«Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает», — констатировал нардеп.