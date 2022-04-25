Маленькая Нурай танцует, чтобы не умереть. Она знает, что тяжело больна лейкозом и знает, что скоро уйдет, но танцует. Танцует со слезами на глазах всеми любимый танец Uzundərə. Это произошло на передаче Хошгедем Хидаятгызы на телеканале arb, куда 11-летняя Хабибли Нурай Зяка гызы приехала из Агджабединского района, чтобы просить помощи.

«Мне осталось всего 12 дней. Я не боюсь смерти, но очень переживаю за своих родителей, я у них — единственный ребенок», — сказала Нурай на передаче и от этих слов сердце обливается кровью, на глазах наворачиваются слезы. Остались считанные дни, и мы должны помочь малышке выжить.

Родители Нурай уже нашли в Турции врачей и договорились с ними об операции по пересадке костного мозга. Уже даже найден донор, однако проблема упирается в нехватку денег. Для этой операции необходимо 70 тысяч долларов – сумма непосильная для семьи Хабибли, но не для нас с вами. Если каждый из нас отправит на банковский счет хотя бы 10-20 манатов, то в считанные часы наберется необходимая сумма. Мы должны поторопиться. Пусть этот танец будет не последним в жизни Нурай!

Реквизиты:

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