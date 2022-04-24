Папа Франциск использовал православные пасхальные выходные, чтобы еще раз призвать к перемирию в Украине. Он заявил, что это необходимо, «чтобы облегчить страдания измученных людей».

Об этом сообщает The Guardian.

Сине-желтый флаг Украины развевался среди верующих, собравшихся на площади Святого Петра, где лидер Римско-католической церкви напомнил, что два месяца назад, 24 февраля, вспыхнули боевые действия.

Папа сказал: «Вместо того, чтобы остановиться, война усугубилась. Печально, что в эти самые святые и торжественные для христиан дни мы слышим больше убийственного грохота оружия, чем звона колоколов, возвещающих о воскресении… Возобновляю призыв к пасхальному перемирию, малейшему осязаемому признаку готовности к миру. Остановите атаки, чтобы облегчить страдания измученных людей».