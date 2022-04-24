23 апреля на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район, была пресечена попытка провокационно-диверсионной группы ВС Армении нарушить государственную границу Азербайджанской Республики, диверсанты были вынуждены отступить.

Согласно информации Государственной пограничной службы, сотрудники службы задержали члена провокационно-диверсионной группы ВС Армении, военнослужащего Эдуарда Артуровича Матиросова.

Оперативная обстановка находится под контролем.