23 апреля около 18:00 провокационная группа ВС Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджана на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район, сообщает Minval.az со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В результате принятых мер проникновение диверсионной группы на территорию Азербайджанской Республики было предотвращено и диверсанты были вынуждены отступить.

«Государственная пограничная служба расценивает данный инцидент как провокацию армянской стороны против создания комиссий по делимитации между странами и соответствующей работы. О провокации армянской стороны проинформированы представители Федеральной пограничной службы Российской Федерации в Армении. «Если это произойдет еще раз, мы примем более серьезные меры», — говорится в заявлении.