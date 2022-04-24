На оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины россияне дискредитирует Вооруженные Силы Украины фейковыми вбросами. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Сообщается, что на окраину поселка Грозово Херсонской области выехали танки российских войск с украинскими флагами. Демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое.

«Таким образом, враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях, а потом, из тех же танков производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области», — говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают: защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огня по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.