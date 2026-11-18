США испытывают нехватку карбонизированной вискозы, необходимой для производства ракет-перехватчиков ЗРК Patriot. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Материал используется для термозащиты сопел ракетных двигателей. Его производство зависит от сложной цепочки поставок с участием Чехии, Франции и американских компаний.

Основная проблема заключается в ограниченных мощностях французской ArianeGroup. Для увеличения выпуска Park Aerospace выделила компании аванс в размере $5 млн на строительство новой производственной линии во Франции. Ее запуск ожидается в 2028 году, однако даже это не позволит полностью покрыть спрос США.

Еще $25 млн планируется направить на строительство предприятия ArianeGroup в США. Оно может заработать примерно в 2030 году.