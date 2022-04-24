Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года в Османском государстве.

«Некоторые западные лидеры в последние дни утверждают, что слово «геноцид» может быть использовано только после соответствующего решения суда. Это правда! Однако когда эти же люди, руководствуясь политическими мотивами, без решения суда используют слово «геноцид» относительно событий 1915 года, это является наиболее наглядным примером их лицемерия», — написал Чавушоглу в своем Twitter.