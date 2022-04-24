Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Пасхи. Глава государства поздравил всех с праздником и призвал беречь друг друга, сообщает «Сегодня».

«На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день – день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание.

С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи.

Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину!

Христос воскрес! Воистину воскрес!» – сказал Зеленский.