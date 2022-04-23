Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной и последние события на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщила канцелярия израильского премьера.

«Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Нафтали Беннетом и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем… В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер Израиля выразил разочарование тем, что ООН не осудило последние ракетные обстрелы Израиля. Относительно беспорядков и столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме в последние дни Беннет заявил, что израильские силовики выступили в роли стабилизирующей силы.

«Если бы мы не навели порядок, десятки тысяч мусульман не смогли бы молиться. Речь идёт о людях, заранее подготовивших камни и «коктейли Молотова» для использования внутри мечети», — сказал Беннет.