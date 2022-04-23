Британская разведка обнародовала новый отчет, согласно которому Россия не может захватить Мариуполь.

По данным разведки, несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов. Украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны.

И наконец, несмотря на заявленное завоевание Мариуполя, ожесточенные бои продолжаются, что сводит на нет попытки России захватить город и еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе.