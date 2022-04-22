Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ в ходе «специальной военной операции» в Украине взяли под контроль в Харьковской области арсенал украинской армии площадью несколько сот гектар и складами с тысячами тонн боеприпасов, в том числе снарядами западного производства, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО», — отмечает российское военное ведомство.