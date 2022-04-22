Генеральный план города Агдам утвержден и представлен общественности.

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Гусейнов отметил, что с тех пор, то есть с 28 мая 2021 года, эти процессы приобрели широкий размах: «Работы по разминированию были сложными, но проводились очень быстро. Уже открыто несколько коридоров, и посредством этих коридоров строится основная инфраструктура. Ожидается, что эти работы будут завершены к концу нынешнего года. Строительство дороги Барда-Агдам планируется завершить в следующем году. Но мы считаем, что оно может быть завершено к концу этого года. Мы делаем для этого все возможное».

Согласно его заявлению, уже проложена линия электропередачи до Агдама, построены подстанции «Агдам-1» и «Агдам-2». Как отметил господин президент на совещании по итогам первого квартала, в текущем году завершаются проектные работы по восстановлению основного водохранилища – Хачинчайского водохранилища, Агдамкендского водохранилища и их каналов. Будут объявлены тендеры на их восстановление, и эта работа начнется. Другими словами, основные работы по базовой инфраструктуре близятся к завершению и начато строительство объектов социальной инфраструктуры.

В то же время начато строительство школы №1, больницы, жилого дома и индустриального парка. Кроме того, начата реставрация историко-культурных объектов, Комплекса «Имарет», мечети Гияслы и Джума-мечети. На следующем этапе мы займемся восстановлением центральной части города, непосредственно общественных объектов. Это еще более приблизит нас к Великому возвращению».