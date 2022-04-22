Решение Владимира Путина не штурмовать, а блокировать «Азовсталь» может указывать на желание высвободить силы для переброски в другие места в восточной Украине. Штурм привел бы к большим потерям у россиян, что дополнительно сократило бы их общую боеспособность. Об этом сообщила британская разведка.

В своей утренней сводке оборонное ведомство отмечает, что на Донбассе россияне продолжают интенсивные артобстрелы и попытки продвигаться вперед в направлении Красного Лимана, Бугаёвки, Барвинково, Лимана и Попасной.

«На боеспособность российской армии по-прежнему влияют потери, понесенные в первые недели войны, и россияне вынуждены для восстановления боеспособности частей отправлять на ремонт в тыл поврежденную боевую технику», – заявили в разведке.