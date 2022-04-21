Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке деблокирования Мариуполя военным путем. Однако, отметил глава государства, нужно помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Об этом заявил Зеленский по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

«Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что разблокировка Мариуполя, как и других городов, возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся», — сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя требуется помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя — дипломатический. Глава государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока это не сделано. Все варианты россиянам мы предложили», — подчеркнул Зеленский.