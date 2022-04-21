В Испании найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью. Об этом сообщил телеканал Telecinco.

По информации каталонской полиции, тела трех человек были найдены во вторник, 19 апреля, в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (провинция Жирона). Вместе с тем в правоохранительных органах не стали называть ни имена, ни национальность погибших.

Согласно данным телеканала, состояние топ-менеджера «Новатэка» оценивалось в 400 млн евро. Также отмечается, что Протосеня проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники.

Более того, каталонские правоохранительные уведомили, что в настоящее время по данному делу ведется расследование. В пресс-службе полиции подчеркнули, что рассматривается версия, по которой мужчина мог убить членов своей семьи, а затем покончить с собой.

Напомним, ранее в Москве нашли убитым 51-летнего бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и двух членов его семьи. Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.