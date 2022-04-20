Нам не известно местонахождения 878 тысяч наших граждан. Международный Красный Крест не выполняет свой мандат, я могу уверено об этом говорить.

С этим заявлением сегодня выступила уполномоченная по правам человека (омбудсмен Украины) Людмила Денисова.

По ее словам, на данный момент 878 тысяч человек насильно вывезены в Россию, из них 164 тысячи детей. По словам омбудсмена, ей не известно место нахождения этих людей. Возможно, они находятся во фильтрационных лагерях или временных помещениях.

«Россия отчитывается о том, что они обеспечили финансовой помощью в 10 тысяч грн только 5 тыс. наших граждан, а остальные? Зачем их вывозили? Сколько я не писала в Красный Крест — ни одного ответа не пришло», — заявила Денисова.