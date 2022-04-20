Сегодняшняя попытка провести эвакуацию из Мариуполя по гуманитарному коридору провалилась. Российскую войска не смогли обеспечить надлежащие условия. Об этом вечером в среду, 20 апреля, сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

«К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах россияне не смогли обеспечить надлежащее прекращение огня», — заявила она.

Верещук отметила, что из-за «неорганизованности и разгильдяйства» россияне не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали автобусы для эвакуации.

Вице-премьер добавила, что завтра утром будут возобновлены усилия по эвакуации людей из Мариуполя.