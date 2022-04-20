Остатки российского ракетного крейсера «Москва» находятся на глубине 50-60 метров в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что его ориентировочные координаты — 44°56′ N 31°44′ E.

Также издание сообщает об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в этом месте.

Если эта информация верна, то крейсер «Москва» находится на достаточно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования останков корабля.

«Эти глубины, в частности, позволяют организовать подъем частей корабля и их вооружение. В первую очередь противокорабельные ракеты П-1000 «Вулкан», часть из которых может быть с ядерным зарядом», — сообщает издание.

В то же время отмечается, что такие операции очень сильно зависят от того, как именно корабль лег на дно.