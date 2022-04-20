По мере завершения капремонта НПЗ имени Гейдара Алиева генеральные подрядчики в рамках проекта вводят в эксплуатацию готовые объекты. В связи с этим объем работ строительных компаний, участвующих в проекте, начал сокращаться. Это, в свою очередь, сопровождается сокращением численности сотрудников, задействованных в проекте строительными компаниями.

Об этом говорится в заявлении Службы по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR.

В SOCAR отметили, что в соответствии с действующим законодательством трудовые отношения между строительными компаниями и их бывшими сотрудниками не подпадают под ответственность SOCAR и любой из его дочерних компаний: «В то же время, SOCAR прилагает усилия в рамках закона, чтобы исключить подобные ситуации».