Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении компании.

«На фоне текущих событий в Украине Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что 2500 сотрудников Henkel в России продолжат получать зарплату.

«Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине», — сказал генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

В компании добавили, что «сейчас идет подготовка к процессу реализации» решения по сворачиванию бизнеса. «Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», — говорится в заявлении.

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.